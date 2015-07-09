海通证券拟斥资至多216亿元回购不超过11.5亿股份

路透上海7月9日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周三晚间公告称，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。

公告称，本次回购A股和H股价格分别不超过18.8元和17.18港元，且H股回购价格不得为回购前五个交易日其平均收市价的105%或更高，回购方式为集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式，回购期限为股东大会通过回购方案之日起原则上不超过六个月。

海通证券预计，若全额回购，回购股份将不超过11.5亿股，即不超过总股本的10%。回购资金将为公司自有资金，截止6月末公司自有货币资金余额为686亿元，足以应付回购款项。

公告还指出，本次回购股份不仅向市场传递了管理层看好公司内在价值的信号，而且将提升公司每股收益，更好地体现公司业绩的持续增长，有利于实现全体股东价值的回归和提升；并有利于维护公司股价和在资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，进一步提升公司价值。

海通证券周三遭国家开发投资公司以高达两成折让，悉数减持其所持的H股，套现63.3亿港元。据路透获得的销售文件，此次减持按每股11.12-12港元价格出让。公司周三中午即表示，计划进行股份回购，公司高管或雇员亦可能购买公司股份。

海通证券A、H股周三早间暂停买卖，其A股午盘恢复交易，但一开市即跌停板，收于跌停位18.8元；其H股则继续停牌，周二收报13.9港元，H股最近三个交易日累计跌幅高达三成。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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