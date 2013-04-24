海通证券OTC创新产品程序违规 被证监会责令改正

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透上海4月24日 - 针对旗下柜台市场(OTC)创新产品被查一事，中国大型券商海通证券(600837.SS)(6837.HK)周三公告称，中国证监会上海监管局已认定海通证券发行的“一海通财”系列产品在程序上违规，责令其改正。
公告指出，上海证监局认为“一海通财”系列产品是现行监管规则未予明确的创新型产品，但海通证券未按照相关规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务。
海通证券表示，公司已于第一时间积极组织整改，完善相关工作程序，并对相关责任人进行了责任追究和处分。公司将按照中国证监会的要求继续推进创新业务发展，同时严格遵守相关监管规定，严格履行报送义务。
海通证券1月率先推出其柜台交易产品，即“一海通财”系列五款低风险、中低风险及中风险的产品，这些产品不仅可以投资货币市场、债券市场，还可以通过开展期现套利、融资融券业务、约定购回业务、资产支持受益权转让等形成专业化、风险可控的固定收益产品，根据具体产品设计的不同，每款柜台交易产品都有与其风险特征相匹配的预期收益。
在证监会新主席肖钢3月上任后，中国证监会对外的公开说法一直是，将会保持政策连续性。但值得注意的是，证监会近阶段正在全面检查券商资管创新业务。证监会新闻发言人近日表示，已要求地方证监局对国泰君安、海通证券、华泰证券(601688.SS)和华龙证券四家个别产品涉嫌违规的情况进行重点检查，目前现场检查已结束，将根据情况作出处理。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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