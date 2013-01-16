海通证券推出其首批柜台交易产品 为业内首家

路透上海1月16日 - 在中国证券业协会去年底允许国内七家券商首批试点柜台交易后,海通证券(600837.SS)周三宣布,成为业内首家柜台交易业务上线、正式发布柜台交易产品的券商.

海通证券新闻稿称,近日首批发售的是五款低风险、中低风险及中风险的产品,分别为“一海通财”14天1号、35天1号、91天1号、365天1号人民币理财产品和海通月月财优先级6月期1号产品.

海通证券的柜台交易产品不仅可以投资货币市场、债券市场,还可以通过开展期现套利、融资融券业务、约定购回业务、资产支持受益权转让等形成专业化、风险可控的固定收益产品,根据具体产品设计的不同,每款柜台交易产品都有与其风险特征相匹配的预期收益.

新闻稿显示,前四款人民币理财产品的预期年化收益率分别达到4-7%不等;而海通月月财优先级6月期1号产品采用结构化优先级约定收益的运作模式,约定年化收益率达到5.6%.这与目前销售的银行理财产品预期收益率相比,已具相当大的竞争力.

中国证券业协会在去年12月21日发布《证券公司柜台交易业务规范》,正式启动了海通证券、申银万国、国信证券、国泰君安等七家券商的柜台交易业务试点.柜台交易市场建设初期配合资产管理业务创新,以销售和转让证券公司理财产品、代销金融产品为主,柜台交易客户主要针对机构客户.

柜台交易市场又称OTC(Over-The-Counter)市场,和交易所市场不同,OTC没有统一集中的交易场所,主要采取一对一协商交易或报价交易方式,交易多样化、个性化的非标准产品.柜台交易在金融业,特别在发达国家是多层次资本市场的重要组成部分.近年来，美国、英国等海外柜台交易市场发展迅速,美国OTC市场交易的证券数量约占全美证券交易量的五分之三.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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