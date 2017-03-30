海通证券去年净利同比下降五成 拟分拆恒信租赁上市

路透上海3月30日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周三晚刊登去年年报，2016年公司实现净利80.43亿元人民币，同比下降49.2%；主要是公司证券经纪和自营业务受市场因素下滑明显。公司还拟分拆旗下恒信国际租赁公司分拆至香港上市。

去年海通证券实现营收280.12亿元，同比下降26.45%；每股收益0.7元。公司2016年分配预案为每10股派现2.2元。

据年报，去年经纪业务手续费净收入53.14亿元，同比减少57.78%，主要是二级市场交易较不活跃，成交量同比减少；投资收益及公允价值变动收益合计63.08亿元，同比减少45.33%；不过去年公司投行业务取得丰收，实现收入33.56亿元，同比增44.89%。

2016年，沪深300指数.CSI300下跌11.3%，中小板指数下跌22.9%，创业板指数下跌 27.7%，市场整体投资环境较为艰难。沪深交易所股基交易金额260万亿元（双边），同比下滑50%。

海通证券称，2017年公司将在有效提升公司经纪、投行、资产管理等卖方业务市场地位的同时，继续巩固资本中介业务的行业领先优势，加大对境内FICC（外汇、固定收益、大宗商品）、跨境投融资等新业务的研究、布局和投入，拓展业务蓝海，培育新的利润增长点，并持续提升公司运营效率、规范化水平和管理能力，全方位提升公司综合竞争实力。

今年重点工作包括：深化分支机构改革转型；抢抓投资银行业务发展机遇；进一步做大融资类业务及资产管理业务规模；全方位推进国际化发展；提升资产负债管理能力；切实强化合规管理、风险管理、信息技术管理、人力资源管理等支柱建设等。

公告还指出，控股子公司恒信租赁拟公开发行H股并在香港联交所主板上市，H股初始发行规模为不超过扩大后总股本的25%（超额配售权行使前），并授予主承销商不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。

为符合H股上市要求，减少拟上市主体不必要的关联交易及避免同业竞争，同时为进一步理顺恒信金融集团体系内业务和管理体系，整合经营资源，海通证券董事会同意以海通恒信租赁为拟发行主体，对恒信金融集团内其他从事融资租赁业务子公司进行资产重组，且改制为股份有限公司。

另外，海通证券还拟对其海外子公司--海通投行增资4.185亿欧元，增资完成后，海通银行的注册资本将增加至8.445亿欧元。

海通证券A股周三收报14.64元，过去一个月累计下跌6.6%。（完）