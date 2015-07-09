海通证券H股复牌开盘大挫近17% 创逾一年新低

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月9日 - 中国大型券商--海通证券(6837.HK)H股周四复牌，开盘大挫16.55%。公司遭国家开发投资公司以高达两成折让悉数沽出所持H股后，计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。
海通证券A、H股昨天早盘开市后停牌，但其A股(600837.SS)在午盘率先恢复交易，但不久即挫跌10%至跌停板，其H股则继续停牌至今早恢复交易，开盘挫跌16.55%，创去年6月以来新低。
国投公司昨天以每股11.12港元低端定价配售5.694亿股海通证券H股股份，套现63.3亿港元。
海通证券周三晚间公告称，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。本次回购A股和H股价格分别不超过18.8元和17.18港元，且H股回购价格不得为回购前五个交易日其平均收市价的105%或更高。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。