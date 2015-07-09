海通证券H股复牌开盘大挫近17% 创逾一年新低

路透香港7月9日 - 中国大型券商--海通证券(6837.HK)H股周四复牌，开盘大挫16.55%。公司遭国家开发投资公司以高达两成折让悉数沽出所持H股后，计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。

海通证券A、H股昨天早盘开市后停牌，但其A股(600837.SS)在午盘率先恢复交易，但不久即挫跌10%至跌停板，其H股则继续停牌至今早恢复交易，开盘挫跌16.55%，创去年6月以来新低。

国投公司昨天以每股11.12港元低端定价配售5.694亿股海通证券H股股份，套现63.3亿港元。

海通证券周三晚间公告称，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。本次回购A股和H股价格分别不超过18.8元和17.18港元，且H股回购价格不得为回购前五个交易日其平均收市价的105%或更高。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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