海通证券今临时停牌 消息称其被证监会立案调查

路透上海11月27日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五临时停牌，交易所和公司尚未披露具体停牌原因。据两位消息人士透露，停牌主要是因其未披露公司正被证监会立案调查。这也是继中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国信证券(002736.SZ)之后，近日第三家被立案调查的大型券商。

海通证券A股今日自开盘起即临时停牌，其H股则开盘短暂交易后，自9:36起停牌。公司在港交所公告称，因内幕消息未公告。

海通证券相关人士对路透表示，稍后公司将会公告披露停牌原因；但其不愿透露更多信息。而中国证监会则尚未能立即联络到发表评论。

中信证券和国信证券周四晚间均刊登类似公告称，公司当日收到证监会的调查通知书，因其涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。

海通证券H股停牌前收报13.7港元，较上日收盘跌3.79%；A股上日收在16.71元人民币。

中信证券A股早盘收跌6.54%，国信证券亦收跌6.01%。（完）