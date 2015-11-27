海通证券今临时停牌 消息称其被证监会立案调查

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五临时停牌，交易所和公司尚未披露具体停牌原因。据两位消息人士透露，停牌主要是因其未披露公司正被证监会立案调查。这也是继中信证券(600030.SS)(6030.HK)和国信证券(002736.SZ)之后，近日第三家被立案调查的大型券商。
海通证券A股今日自开盘起即临时停牌，其H股则开盘短暂交易后，自9:36起停牌。公司在港交所公告称，因内幕消息未公告。
海通证券相关人士对路透表示，稍后公司将会公告披露停牌原因；但其不愿透露更多信息。而中国证监会则尚未能立即联络到发表评论。
中信证券和国信证券周四晚间均刊登类似公告称，公司当日收到证监会的调查通知书，因其涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，证监会决定对其立案调查。
海通证券H股停牌前收报13.7港元，较上日收盘跌3.79%；A股上日收在16.71元人民币。
中信证券A股早盘收跌6.54%，国信证券亦收跌6.01%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)