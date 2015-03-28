海通证券2014年净利增九成 创新业务收入占比大幅提高

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透上海3月28日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五晚公布，去年实现净利77.11亿元人民币，同比增长91%，多项财务指标创历史新高，且公司创新收入占比大幅提高。
刊登在上海证交所网站上的年报显示，去年公司实现营业收入179.78亿元，同比增长72%。基本每股收益0.80元。年末公司总资产3,526.22亿元，净资产683.64亿元。公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均创历史最好水平。
年报称，去年公司各项传统业务稳步推进，经纪、自营业务收入增幅较大，同时公司创新步伐进一步加快，创新收入占比大幅提高，2014年度融资融券、金融期货和约定购回等创新业务收入占比34%，同比上升八个百分点。
年报还显示，去年公司证券及期货经纪业务收入71.32亿元，占比39.7%；投资银行业务12.65亿元，占比7.0%；自营业务35.44亿元，占比19.7%；资产管理业务18.37亿元，占比10.2%；境外业务16.67亿元，占比9.3%。
公司并称，2015年将重点做好以下几方面工作：完成H股定向增发工作，继续完善融资结构；加强负债和资金定价管理，稳步适度提升经营杠杆；加快推进葡萄牙圣灵投行的整合工作，加强境内外业务联动；加大对互联网金融的资源投入，进一步扩大客户基础；加强销售、交易能力建设和产品创新，着力发展机构业务。
海通证券A股周五收报22.81元人民币，过去一个月上涨4.8%；H股周五收报17.98港元，过去一个月下跌4.4%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here
(发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。