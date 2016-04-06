美司法部料提起诉讼 阻止哈里伯顿并购Baker Hughes--消息

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透4月5日 - 消息人士周二称，美国司法部可能最快在本周提起诉讼，阻止油服公司哈里伯顿(Halliburton) (HAL.N)收购规模较小的同业Baker Hughes(BHI.N)。
这笔第二大及第三大油服企业合并交易最初在2014年11月公布，恐因反垄断诉讼而搁浅。交易宣布后迄今，油价CLc1大跌逾55%。
面对司法部的反对，两家企业或取消合并计划，或与政府对簿公堂。最近反垄断部门以不合法为由，反对数笔复合型大企业并购。
Baker Hughes股价周二收跌5.1%，报39.36美元。哈里伯顿收高1.2%至34.40美元。
哈里伯顿与Baker Hughes均拒绝评论。
双方此前一直讨论资产出售计划，以使交易得以顺利推进。该交易最初估计为350亿美元，但由于哈里伯顿股价下跌，目前估值约为250亿美元。
根据监管文件，如果该交易因反垄断问题而破裂，哈里伯顿须向Baker Hughes支付35亿美元的分手费。
这项交易计划在欧洲也遇到阻力，欧盟竞争主管当局担心它会削弱30多个产品市场的竞争和创新。澳洲监管机构也对这宗大型合并交易感到担忧。(完)
(编译 王丽鑫/张涛；审校 陈宗琦/白云)
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