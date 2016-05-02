哈里伯顿和贝克休斯宣布取消合并计划 因面临监管障碍

路透5月1日 - 油田服务公司哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和同业贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)周日宣布，终止双方原定280亿美元的合并计划，此前双方的合并遭到了欧洲和美国反垄断监管机构的反对。

两家公司分别是全球第二大和第三大油田服务公司，双方合并交易引发了对行业价格上涨的担忧。这是又一个大型并购因反垄断障碍未能成行的案例。

“获得监管批准面临挑战，加上整体行业形势严重打击了合并的经济效益，取消合并是最佳的行动，”哈里伯顿执行长Dave Lesar说。

由于合并交易取消，哈里伯顿将在周三前向贝克休斯支付35亿美元的分手费。(完)