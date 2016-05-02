哈里伯顿和贝克休斯宣布取消合并计划 因面临监管障碍

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月1日 - 油田服务公司哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和同业贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)周日宣布，终止双方原定280亿美元的合并计划，此前双方的合并遭到了欧洲和美国反垄断监管机构的反对。
两家公司分别是全球第二大和第三大油田服务公司，双方合并交易引发了对行业价格上涨的担忧。这是又一个大型并购因反垄断障碍未能成行的案例。
“获得监管批准面临挑战，加上整体行业形势严重打击了合并的经济效益，取消合并是最佳的行动，”哈里伯顿执行长Dave Lesar说。
由于合并交易取消，哈里伯顿将在周三前向贝克休斯支付35亿美元的分手费。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。