流向新兴市场的跨境投资近半数涉嫌避税--调查

路透伦敦5月23日 - 反贫困组织ActionAid在一份报告中称，跨国公司和富裕投资者2011年向新兴市场投资资金的近半数，是通过避税天堂，导致贫穷国家损失收入。

英国首相卡梅隆曾表示，下月的八国集团(G8)峰会上将讨论企业避税的问题。

美国数家跨国公司面临批评，因他们安排事务的方法使他们的海外营收以低税率缴税，其中包括苹果(AAPL.O)，谷歌(GOOG.O)，亚马逊(AMZN.O)和星巴克(SBUX.O)等。

ActionAid基于国际货币基金组织(IMF)投资数据表示，2011年向中低收入国家的跨境投资有46%来自于避税天堂，相比之下流向中高收入国家的公布跨境投资中这一比例为37%。

“很多跨国公司和富有投资者把高价值资产，包括工厂，油井甚至整个业务的合法所有权放在海外登记的公司里，”报告称。

“一些情况下，这种不透明的企业‘黑盒子’可用于逃税。不过即便他们完全合法的加以利用，当矿业产权，工厂，土地和业务在发展中国家易手时，他们可以拒绝缴纳当地对利得的征税。”

ActionAid称，企业也可能从避税天堂的子公司向其他业务安排大规模内部贷款，或者利用避税天堂伪装成新投资，以获得减税资格。

“避税天堂是对抗全球贫困努力所面临的主要阻碍之一，”ActionAid的税务专家Mike Lewis在一份声明中称。

“他们的税制不透明，使资金从发展中国家流失，这些资金本可以用于消除饥饿，提供医院，学校和清洁水资源。”(完)

(编译 王丽鑫； 审校 王洋)

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