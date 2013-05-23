流向新兴市场的跨境投资近半数涉嫌避税--调查

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透伦敦5月23日 - 反贫困组织ActionAid在一份报告中称，跨国公司和富裕投资者2011年向新兴市场投资资金的近半数，是通过避税天堂，导致贫穷国家损失收入。
英国首相卡梅隆曾表示，下月的八国集团(G8)峰会上将讨论企业避税的问题。
美国数家跨国公司面临批评，因他们安排事务的方法使他们的海外营收以低税率缴税，其中包括苹果(AAPL.O)，谷歌(GOOG.O)，亚马逊(AMZN.O)和星巴克(SBUX.O)等。
ActionAid基于国际货币基金组织(IMF)投资数据表示，2011年向中低收入国家的跨境投资有46%来自于避税天堂，相比之下流向中高收入国家的公布跨境投资中这一比例为37%。
“很多跨国公司和富有投资者把高价值资产，包括工厂，油井甚至整个业务的合法所有权放在海外登记的公司里，”报告称。
“一些情况下，这种不透明的企业‘黑盒子’可用于逃税。不过即便他们完全合法的加以利用，当矿业产权，工厂，土地和业务在发展中国家易手时，他们可以拒绝缴纳当地对利得的征税。”
ActionAid称，企业也可能从避税天堂的子公司向其他业务安排大规模内部贷款，或者利用避税天堂伪装成新投资，以获得减税资格。
“避税天堂是对抗全球贫困努力所面临的主要阻碍之一，”ActionAid的税务专家Mike Lewis在一份声明中称。
“他们的税制不透明，使资金从发展中国家流失，这些资金本可以用于消除饥饿，提供医院，学校和清洁水资源。”(完)
(编译 王丽鑫； 审校 王洋)
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