分析：半年末财政投放加大中国央行按兵不动 7月流动性有忧无险

作者 侯向明

路透北京6月30日 - 半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

他们亦指出，7月面临的逆回购和MLF(中期借贷便利)到期量偏大，且有例行缴税扰动，预计流动性仍有小幅波动，但央行届时料亦会加强预期管理，继续“削峰填谷”操作模式，超预期紧张局面难再现。

中信证券固收团队首席分析师明明表示，“半年末财政投放的力度比较大，央行在每天的公告里也提到了这个，而且本来流动性供给也还是比较充裕的，现在财政投放密度有所加大，确实我觉得公开市场也就没有必要再净投放了。”

北京一券商资管交易主管亦提到，央行自5月底6月初便开始加强资金预期管理，从月初开展MLF（中期借贷便利）到后续的加大逆回购操作规模，均表明在面临半年末敏感时点的情况下，央行提前布局。

“一般这种敏感时点大家也会早作打算，而且今年又是美联储又是监管加强的，机构都打出了提前量，加上财政投放这么多，反而到跟前了钱太多了又，所以央行让自然回笼点也是正常的，不是说不紧不松中性嘛，这就是。”他说。

由于临近月末时点财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，中国央行本周按兵不动，且亦录得自上周五以来连续六日暂停逆回购操作。据此计算，本周净回笼3,300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。

南京证券固定收益分析师杨浩表示，在半年末时点市场神经紧绷之际，央行一边提前放钱一边发声安抚市场，双管齐下，目前资金面安然跨季已不是问题，债市情绪也明显回暖。

“我觉得央行一直在做好自己的本分，中性操作，不会让你市场觉得松也不会让你觉得很难过...我想央行应该是对整个市场的资金价格有一定的标准，目前来说这个价格可能在合理范围之内，那接下来就是量上面的修修补补了。”他说。

中信证券固收团队研究报告亦称，本周操作是央行在特定的时间节点下按照惯例采取的正常的货币政策，无需过度解读；且通过财政支出向市场投放基础货币，相较于货币政策工具更可以改善整个市场的流动性水平。

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**7月流动性存隐忧，但难现超预期紧张**

分析人士称，6月末顺利跨季，但7月逆回购和MLF到期量偏大，资金面隐忧仍存；不过目前市场预期要好于一季度末，背后是央行货币政策态度的透明以及对于预期管理的重视，这也意味着7月流动性难现超预期的紧张。

据路透统计，截至6月30日，7月共有5,600亿元的逆回购到期。此外在7月13日至24日期间，还共计有3,575亿元的MLF到期。

兴业研究最新报告指出，7月很难重演4月资金面的超预期紧张。一方面，央行在5月12日之后就从前期稳健中性偏紧的操作转为真正的“不松不紧”精准投放，而在货币市场上表现为资金利率的读数下行以及波动区间收窄。另一方面，央行进一步加强预期管理。

该报告并称，央行态度上的边际改善以及对于短端利率锚的稳定决定了资金面的紧张难超预期，且近期利率互换市场显示的市场对于7月第一周的流动性预期依旧稳定，不过仍需要关注7月中下旬MLF操作到期可能会对流动性产生的时点冲击。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮说，“今年的情况就是大家预期紧的时候不会特别紧，而大家预期松的时候不会特别松，央行呢还是会灵活调节，他认为流动性不够的时候还是会放。”

中信证券的报告并称，目前央行的货币政策为“不松不紧”，较之前的“稳健中性”已经有所缓和。预计央行将依照其监管指标呵护资金面，在保证流动性充裕的情况下继续温和去杠杆，引导资金脱实向虚。

“如果监管不再加码，资金面料将不会出现4月下旬骤紧的情况。”该报告指出。

中国央行副行长易纲近日表示，5月M2同比增长9.6%，从中能看出进一步稳杠杆态势；去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来。现在看来，已有初步的结果。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)