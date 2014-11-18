油服公司哈里伯顿欲以350亿美元收购同业贝克休斯

路透11月17日 - 美国哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)将以约350亿美元现金加股票收购贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)，打造一家油田技术服务巨擘，挑战行业老大斯伦贝谢(SLB.N)。目前由于油价下跌，油田服务客户纷纷控制支出。

哈里伯顿和贝克休斯分别是油田技术服务行业的老二和老三。哈里伯顿对获得监管批准表示出信心，该公司称它准备剥离资产，以减轻收购案可能在亚洲、欧洲和美洲引发的反垄断疑虑。

这宗交易为今年美国能源业规模第二大的交易，或诞生一家营收超过斯伦贝谢的公司。

油价自6月以来已经下跌三分之一，钻探服务需求因此下滑，能源企业股价普遍挫跌。这使得业内高层和银行家们认为，那或许带来了业内公司能加以利用，并借之度过难关的收购机遇。

哈里伯顿执行长Dave Lesar称，合并后公司的韧性将更强，并能在全球范围内提供种类繁多的产品。

“不管在什么样的市况下，都是公司越强越好，”他对路透表示。“我们的业务是有周期性的。”

哈里伯顿表示，为让监管当局放心，公司准备剥离营收为75亿美元的业务；如果并购未获监管批准，公司将向贝克休斯支付35亿美元。

“归根结底，如果我们站在监管角度看，不相信交易是可实现的，那当初我们都不会去做这笔交易，”Lesar在电话会议上说。

贝克休斯股价周一上涨8.92%，报65.2300美元，远低于基于周五收盘价计算的哈里伯顿出价80.69美元，说明投资者怀疑交易能否获得监管部门批准。

不过RBC Capital Markets的油田服务分析师Kurt Hallead称，交易失败的风险较低。

哈里伯顿股价跌10.62%至49.2300美元，上周曾大涨。斯伦贝谢升0.32%，报95.63美元。

贝克休斯股东将以每股换取1.12股哈里伯顿股票加上19美元现金，对合并后的公司持股36%。

合并后公司董事会将有15名成员，贝克休斯占三席。

两个公司2013年合并营收为518亿美元，高出斯伦贝谢的453亿美元。

但斯伦贝谢市值为1,226亿美元，是合并后公司的两倍。(完)

(编译 白云/王丽鑫；审校 张荻)

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