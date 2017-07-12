专访：油服行业需求难以持续满足 或损及美页岩油荣景--哈里伯顿

路透伊斯坦布尔7月11日 - 哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)负责全球业务拓展及市场营销的高级副总裁Mark Richard周二表示，美国页岩油开采荣景明年可能会降温，因为油田服务行业难以持续满足需求。

上周美国石油开采活跃钻机数量增至763座，为逾两年来最高，表明虽然油价目前低于每桶50美元，但页岩油开采企业仍然较为活跃。

Richard预计到年底时，活跃钻机数量将超过1,000座，但此后不会继续攀高。

“我认为此后可能会持平。如果我们的客户投入太多，就会导致成本过高，对油服企业提供设备和人员的需求也会过大而难以得到满足，”他在伊斯坦布尔参加行业活动时表示。

油价2014年开始下跌，对油服企业的产品需求下滑，这些企业大幅减产，他们要花费更长时间来重新调整产量。

Richard表示，他认为中期内800-900座的活跃钻机数，是一个更可持续的水平。

页岩油气生产活动增加给向该产业供应设备的哈里伯顿等企业带来福音。Richard称，由于需求升温，他能够在美国提高产品价格，但拒绝详述。

但他指出，美国以外地区对油气设备的胃纳依然疲弱。

“今年上半年我们的日子最难过。我们的客户现在兴奋起来，但我们还没看到产业活动明显增加。”(完)