汉堡早邮报办公楼被人纵火 疑与刊登查理周刊漫画有关

路透柏林1月11日 - 据警方周日称，德国《汉堡早邮报》(Hamburger Morgenpost)的办公楼成为纵火袭击的目标，两名嫌犯被捕。

像其他许多德国报纸一样，在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)周三遭枪袭后，汉堡早邮报也刊登了该杂志的漫画。

警方发言人称，晚上有人将纵火装置扔入汉堡早邮报的办公楼，楼内有文件被烧毁。犯罪现场的两名嫌疑人因行踪可疑被捕。

汉堡早邮报在其网站上称，纵火发生时办公楼里没有人。该报还称，这起纵火案是否与法国查理周刊枪击案有关，仍在调查中。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。