汉堡早邮报办公楼被人纵火 疑与刊登查理周刊漫画有关

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透柏林1月11日 - 据警方周日称，德国《汉堡早邮报》(Hamburger Morgenpost)的办公楼成为纵火袭击的目标，两名嫌犯被捕。
像其他许多德国报纸一样，在法国讽刺漫画杂志《查理周刊》(Charlie Hebdo)周三遭枪袭后，汉堡早邮报也刊登了该杂志的漫画。
警方发言人称，晚上有人将纵火装置扔入汉堡早邮报的办公楼，楼内有文件被烧毁。犯罪现场的两名嫌疑人因行踪可疑被捕。
汉堡早邮报在其网站上称，纵火发生时办公楼里没有人。该报还称，这起纵火案是否与法国查理周刊枪击案有关，仍在调查中。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透巴黎5月8日 - 中间派独立参选人马克龙已以66%的得票率赢得法国总统大选，内政部在周一清晨仅剩最后的少数票尚未完成开票。
路透巴黎5月6日 - 法国总统候选人马克龙的竞选电子邮件遭到电脑黑客攻击，法国正尽力不让这一事件影响到总统大选结果。选举委员会周六警告称，转发这些数据可能构成刑事犯罪。