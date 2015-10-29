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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 06:36 BJT

企业并购：千百度称将以1亿英镑收购英国玩具百年老店Hamleys

路透10月29日 - 中国鞋履零售商千百度 周四表示，将以1亿英镑(合1.53亿美元)现金收购英国老牌玩具连锁店Hamleys。

Hamleys以开在伦敦摄政街(Regent Street)具有134年历史的旗舰店闻名，出售经典的英国玩具，比如Beefeater Bear等。

千百度本周稍早宣布，正在从法国Ludendo Groupe手中洽购Hamleys。Ludendo Groupe在2012年收购了Hamleys。

此交易公布前一周，中国国家主席习近平结束了对英国为期三天的访问。习近平访英期间签署了一系列商业协议，总价值达400亿英镑(610亿美元)。

(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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