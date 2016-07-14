哈蒙德出任英国财政大臣 肩负带领经济渡过退欧冲击的重任

2016年7月5日，哈蒙德到唐宁街10号参加内阁会议的资料图。 REUTERS/Peter Nicholls

路透伦敦7月13日 - 哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周三接任英国新一任财政大臣，掌管经济大权。英国是全球第五大经济体，上月公投决定退出欧盟后面临着陷入衰退的风险。

哈蒙德现年60岁，在被新首相特雷莎·梅任命为财政大臣之前一直担任外交大臣。他将接替担任财政大臣六年多的奥斯本。

哈蒙德的一个首要任务就是决定英国经济能否承受减税增支，以度过退欧公投后的艰难时期。

“就公共财政而言，有一些非常困难的决定要做，”在哈蒙德获得任命之前，Institute for Fiscal Studies的主管Paul Johnson这么说道。

特雷莎·梅曾表示，她不同意奥斯本到2020年使英国预算赤字转为盈余的核心计划，这个目标即使是在公投退欧引起巨震之前看起来也很难实现。

从2010年担任财政大臣起，奥斯本将英国原本相当于GDP约10%的预算赤字规模降低了一半多。但分析师称如果不大幅削减公共服务部门支出，余下的赤字将更难弥合。

Johnson表示，特雷莎·梅似乎愿意在短期内放松支出。特雷莎·梅周三就职后在唐宁街发表讲话时称，她将重点削减低收入群体的纳税额。

踏入政界之前，哈蒙德曾任职于英国国内外中、小型企业，包括制造业、顾问业、房地产与建筑业、石油与天然气等公司。

从2014年起担任外交大臣，任内历经乌克兰危机、叙利亚内战，以及去年促成伊朗在核计划让步的六大国协议。

他之前曾担任国防与交通大臣，建立可靠的声誉。他曾开玩笑表示，广播电视台戏称他是“售票间的菲尔”(Box Office Phil)，因为他鲜少登上新闻头条。

此外，哈蒙德也有必要安抚外资银行，让其理解留在伦敦才是符合最佳利益，尽管英国与欧盟的关系仍存在不确定性。

哈蒙德在周三稍早获得任命前，对英国银行业者协会表示，他会支持他们取得进入欧盟单一市场的管道。

Johnson表示，财政部可能会在英国试图取得进入欧盟单一市场管道的努力扮演要角，双方势必就新关系进行可能长达数年的协商。而英国可能要付出在移民议题让步的代价，尽管反欧盟人士持反对立场。(完)