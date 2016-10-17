路透基点特写：海航集团寻求85亿美元贷款 以收购CIT飞机租赁业务

路透香港10月17日 - 随着中国企业继续大规模海外扩张，航空和船运巨头海航集团成为又一家寻求从贷款市场获得巨额收购资金的企业，但有迹象显示，银行正在对曝险部位限制变得谨慎。

海航集团正在寻求85亿美元贷款，支持其爱尔兰附属公司Avolon Holdings以100亿美元收购CIT Group的飞机租赁业务。就在一周前，海航集团宣布正筹措42亿美元贷款，用于对电子产品分销商Ingram Micro的60亿美元收购案。

中国化工集团公司和大连万达集团也在众多进行大规模海外收购交易的企业之列，这些企业大多通过大规模举债来支持收购。

“这三家公司的共同之处在于高杠杆、积极向外收购、以及中国银行业者在这些公司有大量曝险，”一中资银行贷款人员表示。“我们愈来愈难让这些公司的贷款获得内部批准。”

国有企业中国化工在9月完成签署一笔127亿美元过桥贷款，用于支持收购瑞士先正达，大连万达目前正在筹集61.5亿美元贷款，计划用于支持万达商业地产私有化，以及国内外的并购行动。

由于中国国内银行业者在这些公司的曝险已扩大，以及中国企业债务急升可能造成经济不稳的疑虑升温，导致目前融资需求转向外资银行，特别是在目标收购这一层级发起的融资。

“很多这种交易是基于收购实体而非母公司层面。因此，如果是这样，这类交易仍将寻求在美国国内获得过桥贷款或定期贷款，熟悉该市场的外资银行将提供支持，”一家西方银行的人员说。

**多元化**

摩根士丹利和瑞银集团(UBS)已提供85亿美元融资，支持海航集团通过Avolon收购CIT的飞机租赁业务。海航集团在2015年收购了Avolon。

“对我们和任何外资银行而言，为该公司的巨额收购提供融资将是困难的，”另一家西方银行在香港的企业收购融资和杠杆融资负责人说，“他们贷款的对象必须是某个特定实体，而非集团层面。”该银行未参与对海航的融资。

海航集团的融资将包括A档定期贷款，B档定期贷款和发债。据消息人士告诉IFR，债券料将获得BB评级。这笔融资是全球今年已宣布的规模最大的一笔杠杆融资。

其他银行已向牵头包销银行接洽加入银团。前述消息人士称，预料未来几周将确定包销银行名单，联贷案可能在今年稍晚或2017年年初进入市场。

海航旗下经营十余家航空公司，先前已收购瑞士国际空港服务公司(Swissport International)，目前正由核心事业向外扩展多元化业务。海航在美国买下八座高尔夫球场，之前计划买下美国电视制作公司Dick Clark Productions、瑞典上市酒店集团Rezidor Hotel Group、及瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)。

一些中国的银行人士指出，海航的事业已变得过度分散，其他业务压过了核心航空业务。

“海航就像一只不停密集海外收购的章鱼。当他们买下与主业无关的资产时，我很好奇他们的策略是什么，”另一名中资银行高层贷款人士称。“海航的现金流量很紧，但航空业的现金量是很好的。”(完)