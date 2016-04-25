特写：河北邯郸欲成为摆脱“去产能”之痛的典范

作者 沈燕

路透北京4月25日 - 在河北邯郸涉县，有一片依山而建的巨大场区，道路两旁树木绿化整齐干净，如果不是一条长长的悬在半空的水泥运输管道和高高耸立的水泥仓库，参观者会误以为是在一个郊野公园漫步。

这就是河北邯郸涉县金隅水泥有限公司，一家从2010-2015年先后在环保排污等方面投资近1亿元人民币、最大程度利用废弃物年产120万吨熟料的水泥生产商。

在以重化工业为主的河北，面临治污环保和淘汰落后产能双重压力下，涉县金隅水泥无疑是个独善其身的典范。

“我们没有去产能压力，也没有库存压力。”在国新办组组织中外记者团赴河北邯郸的采访现场，面对媒体的不断追问，公司总经理张占民明确表态。

同样的坚定表态也同样出现在河钢集团邯钢公司一位高层之口，“我们也没有分流下岗员工的压力。”

河北邯郸涉县金隅水泥有限公司的大股东是北京金隅集团有限责任公司(2009.HK)；河钢集团邯钢公司的大股东则为河钢集团(000709.SZ)。

或许这种出自企业高层之口的坚定表态难言一定客观，而这种预设的采访安排也往往带有针对性，但至少在走马观花的浏览中，不难看出无论是金隅水泥，抑或邯钢公司在场区绿化，环保方面似乎做足了功课。

金隅水泥就实现了污染物全过程管控，建立了污染源在线监测系统，与邯郸市环境监测中心联网，实现了污染物指标自动采集与上传。通过技术改造，年减排氮氧化物近1,000吨，年减排粉尘约160吨，并投资500多万元进行了花园式工厂绿化美化。

不过，在抵达邯钢公司参观的厂区前，却明显感受到空气中混合着的钢水气味，而这个庞大的钢铁企业周边与居民区和商业区混杂，这种规划设计也难免令人费解。但因时间仓促，也无法与企业有更多的交流。

不可否认，当传统高耗能行业，诸如水泥，钢铁等面临去产能之痛时，2010年4月加入北京金隅股份有限公司的涉县金隅水泥在起步建设阶段就已经在节能环保和技术装备上占据优势，也使其在本轮是中国淘汰落后产能的大潮中成为幸运儿。

与其有相似经历的还有河钢集团邯钢公司，2008年河北整合重组国有钢铁企业，唐钢、邯钢国有产权划入河北钢铁集团有限公司，显然也是其能轻装上阵的重要原因。

**河北省的压力**

尽管受访企业都表示并无去产能之痛，也无分流下岗职工的压力，但在河北省发改委副主任宋立民介绍情况时，对于重化工业为主的河北省结构调整面临的难处仍溢于言表。

从涉县金隅水泥到邯郸钢铁的高速公路上，隔三岔五就能看到耸立的钢铁企业的广告牌，似乎也印证着“世界钢铁产量看中国，中国钢铁产量看河北”这句流传甚广的话不无道理。

宋立民表示，根据河北省部署“6643工程”，到2017年，要减产6,000万吨钢铁、6,000万吨水泥、4,000万吨燃煤和3,600万重量箱玻璃。到2020年，该省钢铁产能要压减到2亿吨以内。“2017年的压减目标能完成。”

河北省目前的钢铁产能约为3亿吨。这意味着，在不新增任何产能的前提下，该省在五年内关闭钢铁产能近亿吨，几乎包揽了国务院在今年初提出的将在“十三五”期间全国压减钢铁产能1-1.5亿吨的任务。

在被问及如何安置分流下岗员工和处置僵尸企业时，宋立民表示，中央正在研究处置僵尸企业的政策，河北也正在摸底，等中央政策出台后再结合河北情况出台政策。

至于安置分流下岗职工，根据七部委出台的文件，河北省正在研究具体办法，目前没有出现失业现象。

人社部、国家发改委等七部门近日印发了《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》，要求各地做好化解过剩产能、实现脱困发展中的职工安置工作，维护好职工和企业双方的合法权益，促进失业人员平稳转岗就业。

根据河北省人民政府网站公布的今年的河北省两行业今年淘汰落后过剩产能任务，将淘汰水泥产能200万吨、平板玻璃产能682万重量箱，其中水泥主要集中在石家庄市和保定市。（完）