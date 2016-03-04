汉能薄膜发电委聘中金为其物色策略投资者--消息

路透香港/北京3月4日 - 两名熟知内情消息人士表示，受丑闻打击的汉能薄膜发电(0566.HK)委聘中国国际金融股份有限公司(中金公司)为其物色策略投资者，希望此举能够拯救其财务，并协助其股票恢复交易。

汉能薄膜发电去年5月股价崩盘后遭到香港证券及期货事务监察委员会调查，该案让人担心香港可能普遍存在市场操纵行为，削弱香港作为主要金融中心的魅力。

其中一名消息人士称，过去六个月来，为重振公司，汉能薄膜发电一直在争取策略投资者，但现在已决定委聘中金帮忙物色，因汉能财务前景不确定性，吓跑一些投资者。

“尽管(汉能)董事长李河君有强大人脉，但没有人想要现在把钱丢进这个坑里，你不知道它何时能复牌，”这名消息人士称。

因事涉机密，两名消息人士均拒绝具名。汉能及中金并未回覆路透的置评要求。

汉能股价之前在九个月的时间内飙升五倍，然后在5月20日当天短时间内暴跌47%。当天被停牌。

了解证监会调查的消息人士告诉路透，调查主要围绕市场操纵嫌疑。证监会已经证实正在对汉能进行调查，但拒绝透露细节。

汉能股价的上涨使李河君成为中国最富有的人之一。监管方面的文件显示，他去年12月卖出汉能6%的股份，价格较汉能最近的成交价折让95%。

一些关注汉能的股市分析师已经不再追踪该股。一位分析师告诉路透，“我怀疑汉能是否还能恢复交易。”由于该案的敏感性，该分析师拒绝署名。

汉能去年7月主动切断与内地母公司汉能控股及其关联公司的联系，此举是为了因应证监会要求披露更多账目的要求。汉能的主要营收来自其母公司。

但上周汉能决定取消这个做法，因为该公司需要更多营收。

“证监会认为这个重组方案不能解决其疑虑，因此汉能也没有实施重组计划，”汉能在上周的声明中称。该公司还预测今年大幅亏损。(完)