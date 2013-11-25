高盛设定明年恒生指数目标26,500点

高盛亚洲/香港策略分析师刘劲辉在记者会上称，该行对于中国三中全会后公布的改革细节持乐观看法，相信会对中资股带来支持，从而令港股造好。但该行对香港本土股份的看法比较谨慎，因美国息口向上等宏观因素对其带来压力。

“虽然港股的市盈率低于历史平均水平，但较中资股却有很大溢价，从这个角度而言，港股有点昂贵。”他说。

高盛并预期，未来数年香港住宅楼价处于下行趋势，明年有5-10%跌幅。

高盛将中国股票的评级由“与大市持平”升至“增持”，其中2014年恒生H股指数.HSCE目标13,600点，较现水平约有19%上升空间。

高盛亚太区首席策略分析师慕天辉称，中资银行目前估值非常低，相当于2014年市盈率5.1倍和市帐率0.9倍，反映出市场预估不良贷款率6.1%，而非今年第三季公布的1%。

“随着中国的金融改革方案逐渐明朗，包括给出有效控制和解决地方债务的方案，将为中资银行股增添动力。”他说。

不过高盛认为，中资银行只能从低位反弹，周期性增长或者流动性改善不足以令中资银行获得估值重估，因为中资银行对宏观因素的敏感度减弱。

板块方面，高盛仍然看好互联网和赌业股，并认为两类股份尚未到达超买水平，因有盈利增长支撑。

恒生指数今天收跌0.05%，报23,684.45点；H股指数跌0.54%，报11,387.21点。（完）

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