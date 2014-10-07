香港股市第三日收高 示威活动降温

路透香港10月7日 - 香港股市周二连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。

恒生指数.HSI收升0.5%至23,422.52点。恒生国企指数.HSCE涨0.6%。

一些本地零售相关类股表现较弱，因持续不断的示威活动影响其营业并赶走游客。

中国信达(1359.HK)涨4.5%，此前高盛将其股价目标从4.48港元提高至4.60港元。

中资地产股受获利回吐打压下跌。

绿城中国(3900.HK)和碧桂园(2007.HK)分别下跌1.8%与2.6%。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。