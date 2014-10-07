香港股市第三日收高 示威活动降温

中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透香港10月7日 - 香港股市周二连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。
恒生指数.HSI收升0.5%至23,422.52点。恒生国企指数.HSCE涨0.6%。
一些本地零售相关类股表现较弱，因持续不断的示威活动影响其营业并赶走游客。
中国信达(1359.HK)涨4.5%，此前高盛将其股价目标从4.48港元提高至4.60港元。
中资地产股受获利回吐打压下跌。
绿城中国(3900.HK)和碧桂园(2007.HK)分别下跌1.8%与2.6%。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来中国资本市场开放加速，境外投资者进入中国更加便捷。