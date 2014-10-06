香港恒指创一个月最大涨幅 因示威活动减弱

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港10月6日 - 香港恒生指数周一录得逾一个月的最大单日涨幅。香港示威活动减弱，且美国就业数据强劲令人对全球经济前景感到欣慰。
在香港，有示威者决定放弃围堵，让政府人员可如常上班。有些银行恢复营业。
恒生指数.HSI收高1.1%，报23,315.04点，创出9月3日以来的最大涨幅。恒生国企指数.HSCE涨0.6%。
澳门博彩类股大涨，因投资者押注该卖超板块出现技术性反弹，即使中午出炉的数据显示澳门9月博彩收入连续第四个月下滑。
金沙中国(1928.HK)和银河娱乐(0027.HK)分别跳升7.1%和6.6%，两者上周五均触及13个月低点。
指数权重股继上周遭到普遍卖压而下滑后，周一录得稳健升幅。腾讯控股(0700.HK)攀升3.2%，汇丰控股(0005.HK)上升0.6%。(完)
(编译/审校 张涛/杜明霞/高琦)
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