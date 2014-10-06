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中国财经 | 2014年 10月 6日 星期一 16:46 BJT

香港恒指创一个月最大涨幅 因示威活动减弱

路透香港10月6日 - 香港恒生指数周一录得逾一个月的最大单日涨幅。香港示威活动减弱，且美国就业数据强劲令人对全球经济前景感到欣慰。

在香港，有示威者决定放弃围堵，让政府人员可如常上班。有些银行恢复营业。

恒生指数.HSI收高1.1%，报23,315.04点，创出9月3日以来的最大涨幅。恒生国企指数.HSCE涨0.6%。

澳门博彩类股大涨，因投资者押注该卖超板块出现技术性反弹，即使中午出炉的数据显示澳门9月博彩收入连续第四个月下滑。

金沙中国(1928.HK)和银河娱乐(0027.HK)分别跳升7.1%和6.6%，两者上周五均触及13个月低点。

指数权重股继上周遭到普遍卖压而下滑后，周一录得稳健升幅。腾讯控股(0700.HK)攀升3.2%，汇丰控股(0005.HK)上升0.6%。(完)

(编译/审校 张涛/杜明霞/高琦)

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