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中国财经 | 2016年 11月 11日 星期五 18:59 BJT

恒生国企指数12月5日加入中国铁建为成分股 剔除中海油服

路透香港11月11日 - 香港恒生指数公司周五公布，恒生国企指数.HSCE12月5日起加入中国铁建(1186.HK)为成分股，剔除中海油田服务(2883.HK)。

此为恒指公司季度检讨结果。中国铁建在恒生国企指数的流通系数为95%，比重为0.81%。

中国铁建今天收升5.19%，报11.34港元；中海油服则跌1.67%，报7.06港元。

恒指公司并称，恒生指数.HSI在本次检讨中没有任何变动。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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