恒生指数公司今日推出恒生港股通中国内地银行指数

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月13日 - 恒生指数有限公司周一称，今日推出恒生港股通中国内地银行指数.HSSCBI，以配合中国内地发行商有意开发特定港股行业指数产品的需求。
新指数现时涵盖13只内银股，截至上周五为止比重最大的成分股依次为中国银行(3988.HK)、招商银行(3968.HK)及中信银行(0998.HK)。
该指数每半年检讨一次，最新变动是将于3月3日收市后剔除盛京银行(2066.HK)，并于3月6日起换入中国邮储银行(1658.HK)。
该指数周一收升1.44%，报2,769.71。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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