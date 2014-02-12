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中国财经 | 2014年 2月 13日 星期四 07:51 BJT

蒙牛新进恒生指数成份股 中煤能源被剔除

路透香港2月12日 -香港恒生指数公司周三公布季度指数检讨，在恒指.HSI成份股中新加入中国蒙牛(2319.HK)，剔除中煤能源(1898.HK)，成份股数目维持50只。自3月10日起生效.

恒指公司同时公布，恒生国企指数.HSCE新增比亚迪(1211.HK)，剔除中联重工(1157.HK)，成份股数目为40只；恒生AH指数系列，新增光大银行(6818.HK)(601818.SS)，成份股增加至54只。

大盘恒指今日收盘上涨1.47%至近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。（完）

欲浏览恒生指数成份股变动，请点选 here

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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