蒙牛新进恒生指数成份股 中煤能源被剔除

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港2月12日 -香港恒生指数公司周三公布季度指数检讨，在恒指.HSI成份股中新加入中国蒙牛(2319.HK)，剔除中煤能源(1898.HK)，成份股数目维持50只。自3月10日起生效.
恒指公司同时公布，恒生国企指数.HSCE新增比亚迪(1211.HK)，剔除中联重工(1157.HK)，成份股数目为40只；恒生AH指数系列，新增光大银行(6818.HK)(601818.SS)，成份股增加至54只。
大盘恒指今日收盘上涨1.47%至近三周高位，得益于中资地产类股走强，而且中国贸易数据强劲，缓解了对该国经济成长相关的担忧。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。