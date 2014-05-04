博客：萧山互保危机凸显民企困局

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

记者 Gabriel Wildau

在中国东部发达城市杭州，旨在为企业获得信贷提供方便的贷款担保网络带来新的债务违约风险，这是民营企业受到经济放缓冲击的又一例证。

据中国媒体报道，杭州的钢铁和纺织品企业面临信贷困局，因一些企业未能偿付贷款，殃及其他状况较佳的企业。

杭州所在的长江三角洲曾是中国重要的经济增长引擎，但如今该地区占全国不良贷款的三分之一左右。

杭州的萧山曾获得全国百强县（市、区）第七名的荣誉。民营企业曾是萧山经济繁荣的主要推动力，如今却成了阻力。

中国纺织工业联合会会长助理RobertYang称，纺织品业本身并非银行的借贷大户，但当互保出了问题，纺织品公司也被拖下水。

随着今年全球金融危机加深，对中国企业债务急剧增长的担忧加深，因中国政府允许市场力量发挥更大作用、优胜劣汰。

在中国，民营企业常常难以从国有银行获得贷款，后者更愿意贷款给有政府支持的国营企业。

而随着经济增长放缓、信贷收紧、政府着手削减一些行业的过度投资和过剩产能，民营企业面临的信贷紧缩环境更甚。

与长江三角洲其他民营企业相仿，为克服贷款难的问题，萧山的钢铁和纺织品企业互相之间提供贷款担保，以便获得贷款。

而当少数几家企业债务违约，就可能牵连为其提供贷款担保的企业，引发连锁反应，甚至影响到本身盈利的企业。

中国银监会浙江监管局2月时警告称：“当前，浙江经济结构调整和转型升级正处于关键时期，企业资金链、担保链风险压力依然较大。”

中国《第一财经日报》报道称，杭州建杰化纤因其提供贷款担保的一家公司违约受到牵连，最近进行了破产清算，这进而影响到其他五家互保企业。报道称，这六家互保企业涉及银行贷款30多亿元。

《第一财经日报》引述萧山区防范和化解企业资金链风险工作领导小组办公室主任李如江的话称：“（建杰化纤）破产清算后，互保企业要背债，背还是背得起来的，目前生存也是没有问题的，但一个关键前提是，银行不要收它们的贷款。”

路透记者电话联系李如江，但他拒绝置评。

《第一财经日报》报道还提到，一家名为中信钢构的企业已经倒闭，涉及互保企业4家、贷款12亿元。

中信钢构的网站已经上不去，记者无法联系到该公司置评。