全球经济下行风险犹存 推进结构性改革促潜在增长--《杭州计划》

路透北京9月15日 - 中国央行网站周三晚间发布G20杭州峰会财经渠道系列文件。其中，《杭州计划》提出，当前全球经济环境充满挑战，下行风险犹存，通过使用货币和财政政策增强信心，强化短期经济增长和稳定；同时，进一步推进结构性改革，促进中期实际和潜在增长。

《杭州计划》并称，已制定涵盖包含促进贸易和投资开放、改善基础设施、强化金融体系等九大领域的深化结构性改革议程，以及通过为战略性基础设施投资奠定基础、建设公平高效的国际税收体系。

“我们正在采取措施以减少外商直接投资的障碍和限制，落实贸易便利措施以降低边境成本以及合理地减少贸易和投资的边境后限制。”文件指出。

改善基础设施方面，采取措施提升公共基础设施投资质量，并通过启用政府和社会资本合作(PPP)模式，促进私人部门参与，以确保资金充足。同时，采取措施减少对于机构投资者长期投融资的机制性与监管障碍，推出新的金融工具，确保金融稳定。

基础设施投资方面，支持开发银行在各自职能范围内制定高质量基础设施项目量化目标，最大限度地提高基础设施项目质量、加强项目储备、增进新老多边开发银行的合作并动员私人投资；并基于《G20/OECD 基础设施和中小企业融资工具多元化政策指南文件》，在自愿基础上进一步推动融资工具多元化。

税收政策方面，支持国际税收合作，减少税收体系之间的冲突并推动实现强劲、可持续和平衡经济增长；要求OECD与IMF就促进创新驱动的包容性增长、提高税收确定性的税收政策起草报告。

在加强国际金融架构方面，支持对针对低收入国家的债务可持续性框架进行审议；支持研究将加强的合同条款纳入存量主权债的成本和可行性，并支持研究和讨论促进主权债重组程序的其他措施。“我们呼吁进一步分析状态依存型债务工具的技术方法、机遇和挑战，包括 GDP 挂钩债券。”（完）

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