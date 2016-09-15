全球经济下行风险犹存 推进结构性改革促潜在增长--《杭州计划》

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月15日 - 中国央行网站周三晚间发布G20杭州峰会财经渠道系列文件。其中，《杭州计划》提出，当前全球经济环境充满挑战，下行风险犹存，通过使用货币和财政政策增强信心，强化短期经济增长和稳定；同时，进一步推进结构性改革，促进中期实际和潜在增长。
《杭州计划》并称，已制定涵盖包含促进贸易和投资开放、改善基础设施、强化金融体系等九大领域的深化结构性改革议程，以及通过为战略性基础设施投资奠定基础、建设公平高效的国际税收体系。
“我们正在采取措施以减少外商直接投资的障碍和限制，落实贸易便利措施以降低边境成本以及合理地减少贸易和投资的边境后限制。”文件指出。
改善基础设施方面，采取措施提升公共基础设施投资质量，并通过启用政府和社会资本合作(PPP)模式，促进私人部门参与，以确保资金充足。同时，采取措施减少对于机构投资者长期投融资的机制性与监管障碍，推出新的金融工具，确保金融稳定。
基础设施投资方面，支持开发银行在各自职能范围内制定高质量基础设施项目量化目标，最大限度地提高基础设施项目质量、加强项目储备、增进新老多边开发银行的合作并动员私人投资；并基于《G20/OECD 基础设施和中小企业融资工具多元化政策指南文件》，在自愿基础上进一步推动融资工具多元化。
税收政策方面，支持国际税收合作，减少税收体系之间的冲突并推动实现强劲、可持续和平衡经济增长；要求OECD与IMF就促进创新驱动的包容性增长、提高税收确定性的税收政策起草报告。
在加强国际金融架构方面，支持对针对低收入国家的债务可持续性框架进行审议；支持研究将加强的合同条款纳入存量主权债的成本和可行性，并支持研究和讨论促进主权债重组程序的其他措施。“我们呼吁进一步分析状态依存型债务工具的技术方法、机遇和挑战，包括 GDP 挂钩债券。”（完）
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(发稿 马蓉; 审校 屈桂娟)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。