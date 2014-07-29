杭州松绑楼市限购政策 全面放开改善型需求

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月29日 - 几经传闻中国浙江省杭州市限购“松绑”一事终于尘埃落定。杭州市住房保障和房产管理局官方微博周一晚间正式宣布余杭、萧山两区限购取消，同时有针对性的放开主城区限购。
杭州市住保房管局在其微博上称，从7月29日零时起，购买本市萧山区、余杭区住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录。
“今年以来，杭州房地产市场总体平稳，但住房供求的区域性、结构性矛盾比较突出。”杭州市住保房管局表示。
值得关注的是，杭州此举并非完全“取消”限购。这一限购放松形式，与西安、无锡不谋而合。西安和无锡曾于7月25日分别宣布取消对60平米以下和90平米(含)以上住房的限购。
2011年2月，杭州市出台了《关于进一步做好房地产市场调控工作的实施意见》。该限购令的出台，令杭州楼市火爆不再。
然而库存的激增、成交的低迷，最终引发了一场轰轰烈烈的价格战。据证券时报报导，今年2月，杭州打响了马年楼市第一降，楼盘“德信·北海公园”直降3,000元/平方米。
随后，价格战越演越烈，杭州价格网上的房价公示一栏显示，年初至今，杭州共有61个楼盘进行了价格重新备案，这61个楼盘的平均降幅达到了约12%。其中，降幅最大的楼盘下降了33%。
今年以来，为应对持续低迷的房地产市场，各地方政府或明或暗松绑限购政策，内蒙古呼和浩特则成为第一个明文取消限购的城市。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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