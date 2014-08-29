杭州全面放开住房限购政策 库存压力是主因

路透北京8月29日 - 中国浙江省杭州市宣布放开主城区140平方米以下住房限购政策，这是该市在7月底部分松绑限购后的进一步举措。至此，杭州已全面放开住房限购政策。

杭州市住房保障和房产管理局周四在其官网公布，基于当前杭州房地产市场变化情况，为促进房地产市场持续健康稳定发展，从8月29日零时起，购买杭州主城区140平方米以下住房（含商品住房、二手住房）不再提供住房情况查询记录。

“在取消限购政策的同时，杭州将继续加强房地产市场的监督和管理，一方面有效满足市民自住性、改善性住房需求，另一方面加快商品住房去库存，确保杭州房地产市场更加健康、稳定。”杭州住保房管局发布的通知称。

杭州市住保房管局之前已宣布，从7月29日零时起，购买本市萧山区、余杭区住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录。

新华社报导称，据介绍，今年以来杭州房地产市场总体平稳，1-8月（截至8月27日）市区成交商品住房34,437套，成交面积378.7万平方米，成交情况基本保持在近五年同期平均水平。

但随着市场供求关系变化，杭州目前库存压力不断加大。截至8月27日，杭州市区新建商品住房可售套数为95,004套，同比增长50.3%。

而根据国家统计局公布的70个大中城市住宅销售价格变动情况，杭州7月新建商品住宅价格指数环比下降2.5%，环比降幅连续四个月排名70个大中城市首位，7月二手住宅价格指数环比下降1.1%，已连续六个月出现下降。

今年以来楼市持续低迷，为支撑当地楼市，各地方政府陆续宣布松绑楼市限购政策。40多个实施限购的城市中，除去北京、上海、广州和深圳四个一线城市，目前还在限购当中的城市已屈指可数。 （完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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