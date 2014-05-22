杭州工商局可能调查瑞士药企罗氏

路透上海/苏黎世5月22日 - 瑞士制药企业罗氏ROG.VX周四表示，中国反垄断机构的工作人员造访其办公室。此时中国正加强对医药行业经营作法的调查。

罗氏在周四通过电子邮件发给路透的声明中称，“据我们了解，5月21日杭州反垄断机构的人员造访罗氏办公室，具体情况目前还不清楚。我们会与相关政府部门的工作进行全面配合。”

罗氏在瑞士巴塞尔的一位发言人称，到访的工作人员来自杭州工商管理局。

上周中国对英国药企葛兰素史克(GSK.L)的高管提起行贿和腐败指控，司法和业内消息人士称，当局对医药行业不法行为的打击可能愈演愈烈。

葛兰素史克称，“希望能解决问题，使公司继续为中国和中国人民的医疗保健做出重要贡献”。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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