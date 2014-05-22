杭州工商局可能调查瑞士药企罗氏

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透上海/苏黎世5月22日 - 瑞士制药企业罗氏ROG.VX周四表示，中国反垄断机构的工作人员造访其办公室。此时中国正加强对医药行业经营作法的调查。
罗氏在周四通过电子邮件发给路透的声明中称，“据我们了解，5月21日杭州反垄断机构的人员造访罗氏办公室，具体情况目前还不清楚。我们会与相关政府部门的工作进行全面配合。”
罗氏在瑞士巴塞尔的一位发言人称，到访的工作人员来自杭州工商管理局。
上周中国对英国药企葛兰素史克(GSK.L)的高管提起行贿和腐败指控，司法和业内消息人士称，当局对医药行业不法行为的打击可能愈演愈烈。
葛兰素史克称，“希望能解决问题，使公司继续为中国和中国人民的医疗保健做出重要贡献”。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。