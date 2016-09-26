杭州将加大土地供应 竞价溢价率超150%不再接受更高报价

路透北京9月26日 - 中国杭州市国土资源局周一表示，年内将加大土地供应，并调整土地公开出让竞价方式，对土地竞价溢价率超过100%、120%和150%时分别规定限制条件，其中超150%不再接受更高报价。

杭州国土资源局发布的新闻稿称，主城区年内具备土地出让条件的地块35宗2,289亩，其中住宅用地26宗1,902亩。

国土局规定，当土地竞价溢价率超过100%（含）时，该地块竞得人应在签订土地出让合同起一个月内全额付清土地出让金。

当土地竞价溢价率超过120%（含）时，除需满足上述第一款条件外，该地块所建商品房屋还须在取得不动产登记证后方可销售。

而当土地竞价溢价率达到150%时，不再接受更高报价，转为在此价格基础上通过现场投报配建养老设施面积的程序并按投报面积最高者确定竞得人，并需同时满足上述第一、二款条件。

上述土地调整出让竞价方式适用范围为上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨江）、杭州经济技术开发区、杭州之江国家旅游度假区、萧山区、余杭区，不包含富阳区、大江东以及临安、桐庐、建德、淳安四县（市），并自2016年9月27日起施行。

国土局称，工业用地、加油站、停车场库等用地不适用上述竞价方式，具体以地块挂牌出让文件为准。

杭州市已自9月19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。（完）