杭州将接轨上海自贸区 建设互联网金融产业集聚区--报载

路透北京4月25日 -紧邻中国上海的杭州市政府表示，将制订接轨上海自贸区发展总体方案，支持互联网企业发展第三方支付、小微企业贷款、网络保险、网络理财等互联网金融服务，吸引相关企业来杭集聚发展，加快建设国内领先的互联网金融产业集聚区。

中国证券报周五援引《杭州市人民政府关于杭州接轨中国（上海）自由贸易试验区发展的意见》指出，杭州将启动加快发展跨境贸易电子商务、打造国际电子商务中心、申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”等方面的措施，制订接轨上海自贸区发展总体方案，编制接轨项目清单并落实责任单位。

“结合杭州实际先行先试。重点从政府职能转变、利用外资方式、促进跨境投资、国际电子商务、拓展金融服务、发展服务贸易六个方面的制度创新入手，全革面推进深化改和扩大开放。”意见表示。

意见并提出，成立杭州网上自由贸易试验区建设工作组，开展基础研究和方案制订，积极申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”。全面深化与阿里巴巴集团的战略合作，建立电子商务服务、网络金融服务、智能物流服务、跨境电子商务、云计算和大数据、网络信用体系等多领域多形式合作机制。

意见称，要全面加强与上海自贸区金融机构的资源共享和业务合作，加快推进杭州金融组织、金融产品、金融服务创新，构建与杭州经济转型升级需求相适应的金融服务体系。

在吸引外资方面，意见表示，将探索对外资实行“准入前国民待遇＋负面清单”管理模式，深化以民引外、以企引企招商机制，鼓励外资以参股、并购等方式参与市内企业改组改造和兼并重组，鼓励本土企业海外收购的先进制造项目返程投资。

此前，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/曾祥进)

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