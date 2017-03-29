杭州、福州厦门等市升级调控措施 强化差别化住房信贷政策

路透上海3月29日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大，杭州、福州和厦门等市继续出台升级版房地产调控措施，提高购房门槛，强化差别化住房信贷政策，这几个城市的房产调控新规均在周三(29日)起实施。

刊登杭州市住房保障和房产管理局的通知称，除进一步限制该市户籍成年单身（含离异）在限购区域内只能限购一套外，企业购买区域住房需满三年方可上市交易，外地迁入四县（市）的居民家庭，自户籍迁入之日起满两年，方能在该市市区范围内购买住房。

贷款方面，本轮调控同步趋严。通知称，名下已拥有一套住房或无住房但有住房贷款记录的，购买二套房首付款比例不低于60%，公积金贷款利率按同期住房公积金贷款基准利率1.1倍执行；严查首付贷等加杠杆的行为。

福州市政府发布的通知指出，该市五城区户籍居民家庭在本市五城区已拥有一套住房，购买第二套住房商业性住房贷款首付比例不低于50%，非该市五城区户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税或社会保险取得本市五城区购房资格。

福州市政府的通知还明确，该市五城区户籍居民家庭购买第二套住房，非该市五城区户籍居民家庭购买第一套住房，取得不动产权证未满两年的，不得上市交易，不得办理转让公证手续。

厦门市国土资源与房产管理局最新的通知除了“认房又认贷”的差别化信贷政策外，继续提高购房门槛。厦门房管局要求，对无法提供购房之日前4年内在厦门当地逐月连续缴纳三年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售180平方米及以下商品住房。

对住房公积金缴存职工在厦门本市购买住房申请住房公积金贷款，需已连续足额缴存住房公积金满一年。

而上周五厦门才刚刚宣布，该市户籍成年单身（含离异）人士限购一套住房；通过赠与方式转让住房后，再次购买住房需满3年；新购住房需取得产权证后满两年方可上市交易。

中国公布最新数据显示，2月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.8%，涨幅较上月的12.2%进一步收窄，为连续17个月上涨，但已连三月回落。从环比看，2月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续22个月上涨，涨幅在连四月缩窄后再度略有扩大。（完）