杭州雄迈将召回1万个网络摄像头 此前大型网站遭到攻击

路透香港/波士顿10月25日 - 杭州雄迈信息技术有限公司周二告诉路透，在上周全球一些大型网站遭到网络攻击之后，该公司将最多召回1万个网络摄像头。

在华盛顿，美国参议院情报委员会的一名成员询问三家联邦机构，政府可以采取什么措施来防止利用存在安全隐患的电子设备实施的网络犯罪。

在上周五的新型网络攻击中，黑客利用全球各地数以10万计的的网络摄像头和其它连网设备制造海量访问，导致美国互联网基础设施提供商Dyn无法应对，使得外界无法登录PayPal、Spotify和推特等网站。

杭州雄迈表示，将召回在美国出售的一些摄像头。研究人员确认，黑客在上述攻击中利用了这些网络摄像头。

杭州雄迈市场管理中心总监刘岳新估计，将要召回的存在安全隐患的摄像头数量将少于1万个。他说，公司将召回2014年生产的早期产品。这些摄像头用于个人监控住宅和店铺，不是面向行业应用。

刘岳新表示，杭州雄迈已经封堵了早期产品中的漏洞，并敦促用户修改初始密码，关闭Telnet端口。

美国国土安全部(Homeland Security Department)表示，已经与18家主要通讯服务提供商讨论了这次网络攻击事件，并正在制订一套新的“战略原则”，以确保网络连接设备的安全性。(完)