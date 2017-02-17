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国际财经 | 2017年 2月 17日 星期五 12:06 BJT

韩国法院宣布韩进海运破产

路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping) 117930.KS破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。

韩进海运曾经是全球第七大集装箱(货柜轮)航运商，该公司去年8月在未能取得债权银行进一步支持之后申请法院接管。

首尔中央地方法院在一份声明中表示破产管理方已选定，对债权方提请赔偿的截止期限为2017年5月1日。债权方第一次会议将在2017年6月1日举行。

“法院将通过破产程序努力实现公平地、最大程度地偿还债权方的债务，”声明称。(完)

(编译 孙国玉；审校 高琦)

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