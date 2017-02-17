韩国法院宣布韩进海运破产

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping) 117930.KS破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
韩进海运曾经是全球第七大集装箱(货柜轮)航运商，该公司去年8月在未能取得债权银行进一步支持之后申请法院接管。
首尔中央地方法院在一份声明中表示破产管理方已选定，对债权方提请赔偿的截止期限为2017年5月1日。债权方第一次会议将在2017年6月1日举行。
“法院将通过破产程序努力实现公平地、最大程度地偿还债权方的债务，”声明称。(完)
(编译 孙国玉；审校 高琦)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。