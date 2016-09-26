韩进海运称货主扣住8000万美元款项

路透特拉华州威灵顿9月23日 - 诉请破产的韩国集装箱运营商韩进海运(117930.KS)周五向一美国法官表示，货主扣住最高达8,000万美元的已完成出货款项，使得该公司处理受困货物的能力打折扣。

代表韩进的律师Ilana Volkov在新泽西州纽瓦克美国破产法院上表示，“这件事中不是只有韩进负有责任。”

韩进的律师团表示，许多货主在赊欠运费的情况下收到货物，至今还没付款给韩进。

韩进海运为全球第七大集装箱运输业者，于8月诉请破产，有总值140亿美元货物因而困在海上，因韩进海运没有钱可以支付货物处理业者、拖船业者或港埠单位。

一名代表威斯康辛州家俱制造商Ashley Furniture Industries的律师周五在听证会上表示，该公司预期韩进海运破产造成的相关成本，最终将超过该公司积欠韩进的数额。

代表Ashley的律师Jeremy Ryan表示，“扣住这笔款项至为重要。”

除此之外，许多其他零售商及货主抱怨，由于各港口不愿回收韩进海运的集装箱，这些空的集装箱相当碍事。

铁路运营商及其他货物处理业者在周五听证会上对于向货主漫天开价的指控提出辩驳。

韩进海运先前在一份递交法院文件中说道，铁路运营商等货物处理业者向货主的收费要高于向韩进的收费。(完)