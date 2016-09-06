（更正）债权人准备向韩进海运提供9000万美元贷款--政府官员

（更正：因译文有误，内文最后一段改为“承诺为韩进海运至多筹资5,000亿韩元，韩国产业银行认为不足够”，非“请求向韩进海运提供至多5,000亿韩元资金。韩国产业银行认为该请求不恰当”）

路透首尔9月6日 - 韩国政府官员周二表示，如果韩进海运(117930.KS)的母公司提供抵押担保，政府支持的债权人将向韩进海运提供大约1,000亿韩元(9,060万美元)贷款。

不过外界认为这些资金对于救助这家全球第七大集装箱运输公司来说不过是杯水车薪。上周韩进海运在以韩国产业银行(KDB)为首的债权人决定停止支持后申请法院接管。

“1,000亿韩元贷款，就算真的实现，距离救助韩进海运也差得很远。这些资金多数可能用来支付未来卸载滞留船货的费用，”一家债权银行的官员表示。由于他未获准接受媒体采访，因此要求匿名。

韩进海运股价周二早盘一度跳涨28%，截至0155GMT，涨幅收窄至20%，周一曾触及纪录低点。

韩进海运申请法院接管的行为，已经引发全球多地港口禁止该公司的几十只船舶泊靠，或拒绝为这些船舶提供服务，因担心将收不到费用，这导致船货滞留。

韩进海运母公司韩进集团的旗舰子公司--大韩航空公司(Korean Air) (003490.KS)的发言人说，韩进集团正考虑是否提供担保，从而让韩进海运能获得贷款。大韩航空的股价周二下跌至多5.7%。大韩航空是韩进海运的最大股东。

韩进海运截至2015年底的债务为5.6万亿(兆)韩元。韩进集团上月向债权人提交了一份计划，承诺为韩进海运至多筹资5,000亿韩元，韩国产业银行认为不足够。(完)