韩进海运正在考量出售旗下逾半数船舶的重组计划--WSJ

路透首尔9月17日 - 华尔街日报(WSJ)周五援引消息人士报导称，韩国韩进海运(117930.KS)正在考量出售旗下逾半数船舶的重组计划。韩进海运的破产，给全球贸易造成混乱。

但报导援引消息人士的话称，遭到清算依然是韩进海运最有可能面临的结果。

韩进海运是全球第七大集装箱海运公司，已于上月末向韩国一家法院申请接管，而且必须在12月提交重组计划。

华尔街日报称，该公司正在考量各种方案，而且侧重于保留旗下37艘船舶中的至多15艘船舶，并将几乎所有的61艘租船归还给他们的所有人，从而变成规模小很多的海运公司。

韩进海运的一位发言人拒绝就重组方案向路透置评，并称法院数月后才对其计划作出裁决。

6月末该公司负债约6万亿韩元(53.3亿美元)，加上韩国政府不愿施以援手，韩进海运可能存活下来的期望很低。(完)