韩进海运正在考量出售旗下逾半数船舶的重组计划--WSJ

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔9月17日 - 华尔街日报(WSJ)周五援引消息人士报导称，韩国韩进海运(117930.KS)正在考量出售旗下逾半数船舶的重组计划。韩进海运的破产，给全球贸易造成混乱。
但报导援引消息人士的话称，遭到清算依然是韩进海运最有可能面临的结果。
韩进海运是全球第七大集装箱海运公司，已于上月末向韩国一家法院申请接管，而且必须在12月提交重组计划。
华尔街日报称，该公司正在考量各种方案，而且侧重于保留旗下37艘船舶中的至多15艘船舶，并将几乎所有的61艘租船归还给他们的所有人，从而变成规模小很多的海运公司。
韩进海运的一位发言人拒绝就重组方案向路透置评，并称法院数月后才对其计划作出裁决。
6月末该公司负债约6万亿韩元(53.3亿美元)，加上韩国政府不愿施以援手，韩进海运可能存活下来的期望很低。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张荻)
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