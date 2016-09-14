韩进海运危机导致拖车运力不足 给美国进口商带来新难题

路透9月13日 - 全球第七大集装箱船运商--韩进海运(Hanjin Shipping)(117930.KS)破产，使得美国公路上运输海运集装箱的业者运力不足，从而对自亚洲工厂进口产品的美国进口商产生连带影响。

韩进海运拥有50多万个集装箱，其中许多目前被困在港口和卡车围场，使得被占用的拖车无法再运送其它货物。这让美国西海岸港口的装卸公司开始感到困扰，也是韩进破产带来连锁影响的首个迹象。

问题的根源在于韩进缺乏现金，这已使得惠普(HP)(HPQ.N)、Home Shopping Network (HSNI.O)和三星电子(005930.KS)等企业所拥有的价值140亿美元的货物被滞留。其中许多货物被困在海上的100多艘船上，因货物装卸公司、拖船运营商和港口拒绝在未收到付款的情况下向韩进提供服务。

韩进的一位律师并未立即回复置评要求。

加州长滩(Long Beach)与奥克兰港的码头运营商不愿取回空集装箱。业界许多人士对韩进是否会支付仓储费用表示怀疑，空集装箱数量越来越多，搭载这些集装箱的拖车也因此无法挪为他用。

“如果未来几周问题无法解决，我认为整个行业可能会出现严重的扩散效应，”加州长滩港口卡车运输协会(Harbor Trucking Association)执行总监Weston LaBar表示。

LaBar表示，目前有数以千计部搭载韩进集装箱的拖车无法运作，围绕韩进的不确定性，似乎促使卡车业者锁定隶属自身组织体系的拖车。

“今天早上，预订的数字增加了一倍，”LaBar表示，“我们还有运作的余裕，但已接近需要出租拖车底盘的程度。”

航运业高管表示，船运集装箱供应充裕，但拖车数量有限。西海岸港口之前已出现短暂的拖车短缺，即使当时贸易流量运作正常。

韩进破产已令问题恶化。(完)