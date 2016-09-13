焦点：韩国政府坚持不救助立场 韩进海运前景艰难

路透首尔9月13日 - 长期以来，一直对韩国大公司提供扶持的韩国政府，在韩进海运(117930.KS)破产的问题上却坚持强硬立场不动摇。该公司的破产重创全球供应链。

自韩进海运8月底申请法院接管以来，政府一直试图控制对该国出口型经济以及韩进客户的影响，但却让该公司自行解决问题。韩进海运是全球第七大集装箱运输公司。

“现在完全取决于法院，”一名与该事态紧密相关的政府官员告诉路透。由于该问题的敏感性，该官员要求匿名。

韩国已经表示，不会向运输和造船行业正在进行重组的公司直接注入政府或央行的资金。

相反，政府向受到重组进程影响的中小型企业提供援助，提供低息贷款并提供资金保住造船业岗位、以及该国遭受重创地区的工人工作。

韩国政府也采取了一些其他措施，像是安排韩进的同业对手现代商船 (011200.KS)及规模较小的航运公司，派遣船只到韩进营运的航线。

在最近几个月，韩国产业银行(KDB)曾讨论安排韩进海运与现代商船合并。韩进海运高层Kim Hyun-seok上周表示，当主要债权银行KDB决定停止支持韩进，韩进申请法院接管之后，合并计划也告吹。

现代商船本身目前也在进行债权银行主导的债务重整，主要债权银行同样是KDB。一名KDB主管向路透表示，如果合乎商业考量，KDB将会愿意支持现代商船收购韩进的资产，但也要视接管程序结果而定。

“虽然我们正在考虑接收韩进海运市场占有率的各种方式，但目前现代商船主要专注于支持船货货主，使他们的困难降至最低，”现代商船一名发言人称。

**政治正确**

韩国政府以更加严厉态度对待韩进海运，可说是一大改变。

去年KDB与韩国进出口银行(Kexim)承诺以贷款及股权形式，向全球最大造船商大宇造船(042660.KS)提供4.2万亿(兆)韩元(38亿美元)。

此举招致了批评之声。要知道，大宇造船上半年营业损失约三万亿韩元，令投资者大为震惊。而且，大宇造船在十五年之前就曾接受过紧急资金救助。

Korea Asset Investment Securities总经理Kong Dong-rak称，考虑到韩进付给船主的高额包租费以及航运业近来的惨淡前景，政府是在思量了救活韩进所需成本后作出的这一决定。

截至6月底，韩进的债务高达6.1万亿韩元。

“政府知道他们在沉没，所以决定是时候断臂了，”Kong说道。

韩进在韩国只有1,428名员工，相较于拥有38,000名员工的大宇造船，对韩进采取强硬态度在政治上更容易一些。

“如果航运企业陷入麻烦，那么政府就不得不选择施救，这种懒惰的想法已经令贸易企业受损，”韩国总统朴槿惠周二在内阁会议上说道。

“公司管理层不积极努力地去恢复业务，而是等待政府去解决所有事情，对此我们是不会在一旁默不作声的，”她说。

韩进海运发言人拒绝置评。

金融监管机构责备韩进没有提供足够讯息。

“我们试图就韩进海运破产带来的物流问题拿出应对措施，但是不可避免的受到限制，因为韩进海运没有回复债权人希望获得有关货物物主和航运计划信息的要求，”韩国金融服务委员会(FSC)主席Yim Jong-yong上周在国会听证会上说。

当时在场的一位官员表示，韩国贸易部一直在帮助货主和出口商，但韩进海运自己却没有这么做。

“所有对韩进海运的额外帮助应当仅限于对卸货的支持。不能再多了，”一位直接参加与债权人协商的官员说。

韩进海运相关图表：tmsnrt.rs/2cq2WWj

(完)