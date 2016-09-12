韩进前高管承诺提供900万美元 首艘货船得以在美卸货（更新版）

(新增融资细节、塞斯潘及新加坡货主评论)

路透旧金山/首尔9月12日 - 据船运业官员称，一艘韩进海运(117930.KS)的船舶周一在加州卸完货，并按计划将在周一离港，因与该公司有关的股东和高管承诺提供资金，帮助解决因韩进海运破产引发的动荡。

隶属于韩进海运的“韩进希腊”号周六停泊在加州长滩港，此前一家美国破产法院给予其保护，港口运营商同意其入港。

美国卡车司机工会(Teamsters)发言人Barbara Maynard和航运控制员称，周一卡车司机可能将开始从“希腊”号卸下集装箱，“希腊”号当天稍晚将驶往奥克兰港。

不过，“希腊”号只运载了韩进数十艘自有和租赁船只所携带价值140亿美元货物中的一少部分。

韩进海运在55亿美元债务重压下破产，给全球贸易网络造成动荡，并引发运费急剧上涨。该公司的部分船只已经被扣押。

曾担任韩进会长的崔恩瑛(Choi Eun-young)女士周一承诺，个人向韩进海运提供900万美元，帮助该公司解决当前的局面。

2007-2014年掌控韩进海运的崔恩瑛，将在“几天内”提供这笔资金。

韩进海运母公司--韩进集团上周承诺，将筹资1,000亿韩元(9,000万美元)，用于帮助韩进海运卸货。

韩进海运的最大股东大韩航空(003490.KS)，周六批准向韩进海运提供600亿韩元贷款的计划。

大韩航空的发言人周一表示，韩进集团会长赵亮镐将筹集其余的400亿韩元，目标是周二前筹措到这些资金，因急需资金用于卸货。

全球最大的集装箱船船东塞斯潘(Seaspan)(SSW.N)有三艘船被韩进包租，都将在几天内抵达美国西海岸。执行长王友贵(Gerry Wang)表示，他相信韩国政府在这些船只抵达时将提供足够的资金支付给港口运营商和塞斯潘，以确保能够卸货。

“我们祈求好运，但韩国是出口型经济体，而且该国政府需要确保商品能流向消费者，”王友贵表示，“我认为他们不希望供应链长期中断。”(完)