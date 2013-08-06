一投资团队以10亿美元收购东京知名办公大楼--消息

路透东京8月6日 - 根据直接知悉内情的消息人士说，一个成员包括前美国保险界大亨Maurice "Hank" Greenberg及阿布扎比主权基金在内的投资团队，已同意以10亿美元买下东京一座知名办公大楼，这是日本自2月以来最大宗的房地产交易。

这个投资团队由外资及日本投资者组成，买下东京市中心知名旧大楼的决定，凸显出市场预期安倍经济政策将提振投资信心及风险胃纳，从而使房地产价值回升。

这将是2008-09金融危机之后，日本有外资参与的最大手笔房地产投资。

消息人士对路透说，这个投资团队由地产投资商Asia Pacific Land领衔，成员包括Abu Dhabi Investment Council、日本的Secured Capital Investment Management Co、以及前美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长Greenberg的公司C.V. Starr & Co Inc。

消息人士说，为了以超过1,000亿日圆买下14层楼的芝公园大楼，投资方将挹注约100亿日圆现金。由于本项交易尚未公开，消息人士不愿具名。

消息人士表示，瑞穗银行、新生银行(8303.T)和德国商业银行(CBKG.DE)旗下房地产放款部门Commerz Japan Real Estate Finance Corp等银行，总计将提供900亿日圆的贷款。

投资方与银行均不愿对此消息置评，或者尚未能及时发表评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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