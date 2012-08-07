汉龙将对澳洲矿商Sundance的收购报价下调30%--消息

路透悉尼8月7日电---一位消息人士表示,中国汉龙集团已经将其对澳洲上市矿企Sundance Resources(SDL.AX)的收购报价下调了30%,至12亿澳元(12.7亿美元),因大宗商品前景疲弱.

消息人士称,汉龙集团与Sundance仍在就调整後的报价进行谈判.该消息人士拒绝具名,因谈判内容保密.

该报价相当於每股0.40澳元,较Sundance在7月31日的最後收盘价高19.4%.该公司股票周四前暂停交易.

Sundance发言人在电子邮件中拒绝置评.(完)

--编译 王兴亚;审校 石冠兰/吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。