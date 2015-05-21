汉能薄膜发电母公司反击 澄清没有任何减持套现或对赌行为

路透香港5月21日 - 日前股价暴跌的汉能薄膜发电(0566.HK)由母公司出面反击，针对部分媒体的报导作出澄清，称集团资金状况良好，没有利用上市公司股票作减持套现或对赌的行为。

汉能控股集团在其官网上的声明称，集团目前经营正常且没有任何一笔贷款逾期，不存在因集团持有的股票被斩仓而导致汉能薄膜发电股价大跌的情况。

声明并称，“截至目前，集团及其关联人士持有汉能薄膜发电股票约306亿股，没有任何减持套现行为，亦没有利用该等股票与任何机构或个人进行过如对赌之类的任何金融衍生交易。”

在中国从事光伏组建制造及太阳能电站的汉能薄膜发周三早盘股价急挫47%后突然停牌，市值蒸发1,443亿港元，公司称停牌以待刊发载有内幕消息的公告。

之后知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发因涉嫌市场操纵，正遭到香港证监会调查。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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