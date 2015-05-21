汉能薄膜发电2月份时曾委任高银融资为财务顾问--资料

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月21日 - 联交所资料显示，昨天股价暴挫近五成后停牌的汉能薄膜发电(0566.HK)在2月中，曾委任高银融资为其与母公司一宗有关太阳能电池组件的供应协议持续关连交易担任独立财务顾问。
高银金融(0530.HK)及同系高银地产(0283.HK)亦步汉能薄膜发电后尘，周四股价双双急挫，两家公司收盘分别大泻逾43%及近41%。
据汉能薄膜发电2月中发出的一份声明，内容有关汉能集团向公司持续供应太阳能电池组件订立总供应协议，而高银融资为其独立财务顾问。
高银融资是高银证券旗下机构，专为企业客户提供财务顾问服务。高银证券则为香港联交所及香港期交所的参与者，提供证券交易、期货及期权交易，以及提供网上投资服务。
知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发电因涉嫌市场操控正遭到香港证监会调查，且调查已进行了数周。而高银金融及高银地产对于公司股价大幅波动，表示集团业务和营运一切如常，财务稳健且资金及财务状况正常，大股东兼主席潘苏通对两间上市公司的未来发展充满信心。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。