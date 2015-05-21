汉能薄膜发电2月份时曾委任高银融资为财务顾问--资料

路透香港5月21日 - 联交所资料显示，昨天股价暴挫近五成后停牌的汉能薄膜发电(0566.HK)在2月中，曾委任高银融资为其与母公司一宗有关太阳能电池组件的供应协议持续关连交易担任独立财务顾问。

高银金融(0530.HK)及同系高银地产(0283.HK)亦步汉能薄膜发电后尘，周四股价双双急挫，两家公司收盘分别大泻逾43%及近41%。

据汉能薄膜发电2月中发出的一份声明，内容有关汉能集团向公司持续供应太阳能电池组件订立总供应协议，而高银融资为其独立财务顾问。

高银融资是高银证券旗下机构，专为企业客户提供财务顾问服务。高银证券则为香港联交所及香港期交所的参与者，提供证券交易、期货及期权交易，以及提供网上投资服务。

知情消息人士告诉路透，汉能薄膜发电因涉嫌市场操控正遭到香港证监会调查，且调查已进行了数周。而高银金融及高银地产对于公司股价大幅波动，表示集团业务和营运一切如常，财务稳健且资金及财务状况正常，大股东兼主席潘苏通对两间上市公司的未来发展充满信心。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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