汉庭欲借并购加速扩张 正与潜在目标洽谈

综述：美国1月核心资本财订单减少 但制造业复苏势头依旧
路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。
路透上海8月22日电---中国大型经济型酒店连锁企业--汉庭酒店集团(HTHT.O)周三表示,身处抗周期特性较强行业,国内宏观环境的转弱将令公司拓店及并购成本降低,目前公司已与数个潜在收购目标洽谈.
汉庭酒店执行董事长、首席执行官(CEO)季琦并称,近期完成收购中型酒店连锁品牌--星程後,未来公司希望借助并购加速扩张步伐,收购标的估值和业务互补性将是主要考虑因素.
"整个经济放缓对我们的影响不大,我们算是抗周期行业,业绩弹性不大."他指出,"(经济)冬天更长,说不定更好.我有柴火,足够的存粮,日子过得挺好.若我要卖棉袄,说不定卖的时间可以更长."
他表示,经济减速给国内商业地产带来了不利影响,汉庭可以趁低租赁合适物业,拓展新店成本降低.
上周汉庭刚公布二季报,公司营收和净利分别同比增长45.7%和68.5%.而其竞争对手--如家HMIN.O和七天SVN.N二季度营收分别成长60%和27.3%.七天净利成长23%,而如家继续消化去年斥资收购的莫泰168酒店带来的亏损,当季净利同比下降七成.
"对於并购我们是开放的,...尤其是如家收购莫泰这一大家伙後,我们要不收购的话,规模就差得越来越大."季琦表示,只要是合适的收购成本和合适区域,公司会考虑并购的可行性.
如家去年5月以4.7亿美元现金加股票收购当时第五大经济型酒店连锁--莫泰168,一下子增加276家门店.截止6月底,如家已拥有1,580家店.
经济型酒店正不断挤占国内传统的一星至三星级酒店的市场份额,类似汉庭,如家和七天纷纷跑马圈地,迅速在全国布局开店.汉庭今年计划新开260-270家新店.
汉庭实行多品牌策略,其旗舰品牌为"汉庭快捷",并拥有中档酒店品牌--汉庭全季和星程等.截止二季末,汉庭开业酒店家数达到863家,其中包括6月汉庭刚完成收购的星程酒店110家.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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