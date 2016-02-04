好孩子中国叫停IPO 因市况转差

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月4日 - 中国孕婴童产品零售商--好孩子中国控股有限公司6186.HK宣布，鉴于市况转差且近期市场大幅波动，决定现时不进行其价值高至12.5亿港元的首次公开发行（IPO）。
好孩子中国原计划在港发行3.3334亿股股份，招股价区间2.68-3.76港元，集资高至12.5亿港元。按预期时间表，公司原订于周三（3日）就其IPO定价，下周五（12日）挂牌，但公司在周三晚公告暂停是次IPO。
受资金外流，环球股市及内地股市不稳等因素影响，港股近日大幅波动，恒生指数.HSI今年以来累计下跌逾12%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。