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中国财经 | 2016年 2月 4日 星期四 09:50 BJT

好孩子中国叫停IPO 因市况转差

路透香港2月4日 - 中国孕婴童产品零售商--好孩子中国控股有限公司6186.HK宣布，鉴于市况转差且近期市场大幅波动，决定现时不进行其价值高至12.5亿港元的首次公开发行（IPO）。

好孩子中国原计划在港发行3.3334亿股股份，招股价区间2.68-3.76港元，集资高至12.5亿港元。按预期时间表，公司原订于周三（3日）就其IPO定价，下周五（12日）挂牌，但公司在周三晚公告暂停是次IPO。

受资金外流，环球股市及内地股市不稳等因素影响，港股近日大幅波动，恒生指数.HSI今年以来累计下跌逾12%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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