昊华能源国际拟购一非洲矿商股份

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透约翰内斯堡10月1日电---初级矿商Coal of Africa(CoAL)(CZAJ.J)周一公布,昊华能源(601101.SS)旗下公司提出向其注资1亿美元.之前因劳动力和资本成本上升,该矿商全年税前损失增长了两倍.
CoAL称,昊华能源国际(Haohua Energy International)提出这份股权融资要约之前,多元化矿商Exxaro(EXXJ.J)选择放弃行使收购CoAL的Makhado焦煤项目30%权益的选择权.
这项提议中的交易将分两步执行,昊华能源国际可按每股0.25英镑认购CoAL最多1亿美元普通股.交易完成後,在一系列条件约束下,昊华能源国际将持有23.6%的CoAL股份.
"此次配股将加速推进CoAL项目的开发,构建起战略夥伴关系,并可由此直接接触全球最大的焦煤市场."CoAL首席执行官John Wallington在声明中称.
CoAL在南非经营两处煤矿,为国内外市场生产热媒与焦煤,还有其它开发中的项目.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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