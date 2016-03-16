快乐购与弘毅投资等合设乐毅产业基金 目标规模20-25亿元

路透上海3月16日 - 中国电视购物企业--快乐购物股份有限公司(300413.SZ)周二晚公告称，公司拟与控股股东芒果传媒有限公司、知名私募股权投资基金（PE）弘毅投资合作发起设立乐毅产业基金，基金目标规模20-25亿元人民币。

公告显示，三方首先共同出资110万元设立基金管理公司，并由该管理公司作为乐毅基金的普通合作人（GP）出资100万元。快乐购、芒果传媒、弘毅投资（上海）作为乐毅基金的有限合伙人（LP），按照4:3:3的比例合计出资1.99亿元，剩余18-23亿元通过市场化募集来进行乐毅基金的设立。

该基金的存续期为七年，其中，投资期为四年，回收期为三年。基金主要投资于从事媒体电商、消费、移动互联网、文化休闲消费等业务的企业，通过股权出售、独立上市退出等多种方式退出，快乐购、芒果传媒拥有对项目的优先收购权。

公告称，本次投资是为推动快乐购产业发展作出的决策，基金设立后将在政策法规许可的范围内，有效发挥“上市公司+PE”模式的优势，推动公司产业链完善发展和互联网转型，为公司产业发展提供有力支撑。

弘毅投资为联想控股(3396.HK)旗下企业，其管理的弘毅投资产业一期基金（天津）是快乐购的第二大股东。

快乐购周二收报26.80元。（完）