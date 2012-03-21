全球多数人认为经济好才能活得更好

路透纽约3月20日电---不管金钱能不能买来幸福，至少一项民调显示，全球人民认为金钱能让其活得更好。

市场调研公司益普索对全球20多个国家约20,000人的调查显示，近三分之二的受访者表示“需要过得更好”，三分之一的受访者称满足目前的生活。

在一系列提高生活水平和质量的选项中，89%的受访者认为所在国的经济更加强劲非常或者比较重要。

84%的受访者选择了更好的生活条件和更紧密的家庭关系，56%的受访者选择了找到浪漫伴侣，49%的受访者选择了冥想或祷告。

很多受访者也选择了吃得更好、睡得更好、加强锻炼和寻找新挑战等生活方式的因素。

调查显示，来自巴西、沙特阿拉伯、俄罗斯、瑞典、德国、南非、匈牙利、日本和墨西哥等国的反馈差别非常大。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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